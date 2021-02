Milan-Crotone, dove vedere la partita in tv

I rossoneri cercano un successo contro i calabresi per riprendersi il primo posto solitario in classifica. Milan-Crotone, domenica ore 15, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Un successo per dare continuità alla vittoria contro il Bologna nel turno precedente e per riprendersi la vetta solitaria della classifica, adesso occupata dall’Inter che nell'anticipo del venerdì sera ha battuto la Fiorentina scavalcando di un punto i rossoneri. Il Milan sfida il Crotone, ultimo in classifica con 12 punti e reduce da due ko consecutivi, nella gara valida per la 21^ giornata di Serie A: statistica favorevole alla squadra oggi allenata da Pioli, che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Crotone, l'ultima quella che si giocata all'andata allo Scida (2-0).