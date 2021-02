Dopo la sconfitta di sabato sera in casa del Genoa, arrivano altre cattive notizie dall’infermeria per il Napoli . Kostas Manolas ha infatti subìto una distorsione di secondo grado della caviglia destra, con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore . Il difensore greco era uscito al 69’ (sostituito da Rrahmani) proprio durante la sfida persa contro i rossoblù. Questo il comunicato ufficiale del club: "Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo".

I possibili tempi di recupero

Manolas sarà presumibilmente out per circa un mese. Il difensore salterà quindi i prossimi importanti appuntamenti, a cominciare dalla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Atalanta mercoledì sera (andata finita 0-0 allo stadio Maradona). Poi sabato prossimo (13 febbraio alle 18) a Napoli ci sarà la Juventus, prima dell’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Granada giovedì 18 febbraio. In seguito la nuova sfida con l’Atalanta in Serie A e la gara di ritorno con il Granada. Tutte gare che Manolas dovrebbe a oggi saltare. Da vedere poi quando tornerà Koulibaly, attualmente positivo al Covid-19.