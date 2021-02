Zaniolo esulta sui social: "Negativo. I'm back!"

Nicolò Zaniolo è guarito dal coronavirus. Il giocatore della Roma lo ha annunciato attraverso le story di Instagram, dove ha scritto "Negativo! I’m back". Zaniolo potrà così tornare ad allenarsi e proseguire nel percorso di recupero dall’infortunio al legamento crociato dello scorso settembre, che finora non gli ha fatto giocare alcun minuto con la maglia giallorossa. Lo scorso 18 gennaio è risultato positivo al tampone, come aveva annunciato lui stesso sempre a mezzo social, facendo sapere contestualmente di essere asintomatico. Quasi tre settimane dopo, l’incubo è finito e potrà ricominciare a lavorare per il suo rientro in campo.