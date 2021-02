Un copione che si ripete, da inizio campionato. Sale l'asticella della difficoltà tecnica e la Roma smarrisce gli elementi in grado di fare invece la differenza con le piccole. Finora 7 scontri diretti con le big e zero vittorie per la Roma. In totale 3 pareggi e 4 sconfitte nelle quali ha subito 2 reti con la Juventus, 3 con la Lazio, 4 con l'Atalanta e il Napoli.