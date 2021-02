La Lazio ha raccolto, grazie all'1-0 sul Cagliari, il sesto successo consecutivo in campionato. Un gran bel filotto per i biancocelesti che, nel 2021, hanno raccolto più punti di tutti in Serie A. Come si collocano, invece, prendendo in considerazione i top-5 campionati europei? Ecco la classifica completa dei club che hanno raccolto più punti quest'anno: tre di loro sono a punteggio pieno

LAZIO-CAGLIARI 1-0: GOL E HIGHLIGHTS