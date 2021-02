La Samp ritrova Gabbiadini: in gruppo dopo 2 mesi

Ai box da metà dicembre dopo l'intervento per il risolvere il problema legato all'ernia inguinale, l'attaccante classe 1991 è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo. L'obiettivo è rientrare tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina

Un sorriso dall’infermeria per guardare con maggiore ottimismo al resto della stagione. Dopo due mesi di stop forzato causa infortunio, Claudio Ranieri ha ritrovato in gruppo Manolo Gabbiadini. L'attaccante della Sampdoria era stato operato a metà dicembre per risolvere il problema legato all'ernia inguinale che lo aveva frenato a inizio campionato: solo 3 le presenze in Serie A (appena 107’ minuti) e una manciata di minuti (4) in Coppa Italia, questi i numeri dell’attaccante classe 1991. Che adesso, smaltita la fase post intervento, ha ripreso l’attività agonistica con l’obiettivo di tornare il prima possibile in campo.