Adnkronos: caso Suarez, Agnelli ascoltato dai Pm

Andrea Agnelli è stato ascoltato dai Pm di Perugia nei giorni scorsi: lo riporta l'agenzia Adnkronos. Il presidente della Juventus ha risposto alle domande dei magistrati come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta sull'esame di italiano di Luis Suarez all'Università per stranieri del capoluogo umbro. Il 17 settembre 2020 il giocatore aveva sostenuto l'esame di italiano per ottenere il passaporto e diventare quindi cittadino comunitario. Un esame che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato pilotato, con le domande inviate prima all'uruguaiano da parte degli esaminatori.