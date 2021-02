Il Bologna vuole dare continuità alla vittoria di Parma, cercando di conquistare punti nello scontro diretto col Benevento che è a pari punti. Un duello anche in panchina, tra due ex grandi calciatori, come Sinisa Mihajlovic e Filippo Inzaghi. "Pippo è un amico vero, gli scrissi prima ancora che mi chiamassero a sostituirlo, quando uscì la notizia sui giornali ma non era vero. Ricordo quando venne alla mia partita d'addio dopo aver giocato contro il Liverpool. In campo lo minacciavo, ma siamo molto legati. L'esonero può succedere a tutti, ora si è ripreso e sta facendo bene. Sono felice di rivederlo" ha detto l'allenatore degli emiliani in conferenza stampa. La scorsa giornata tenne fuori Orsolini dall'undici titolare, l'attaccante poi segnò entrando dalla panchina: "Non giocherà, ci sarà di nuovo Skov Olsen. Barrow? Per affermarsi dovrà fare altre 6-7 doppiette come l'ultima, ma siamo contenti che sia sbloccato e speriamo che continui così. Sansone è tornato a disposizione, Poli è pronto ma non posso fare a meno di Schouten, anche se è diffidato".