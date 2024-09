Dove vedere Bologna-Atalanta

La partita tra Bologna e Atalanta, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 28 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Luca Marchiegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Massimiliano Nebuloni. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con l' Originale: in studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Gianluca Marocchi.

L’Atalanta ha vinto 38 delle 106 sfide contro il Bologna in Serie A (28N, 40P), contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro la Lazio). Il Bologna ha vinto le ultime tre sfide contro l’Atalanta in Serie A e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro la Dea nel massimo campionato. Bologna e Atalanta hanno pareggiato solo una delle ultime 12 sfide al Dall’Ara in Serie A, segnando esattamente 15 reti a testa (cinque successi emiliani e sei vittorie lombarde): 2-2 il 23 dicembre 2020. Il Bologna ha vinto l’ultimo match contro il Monza dopo sei gare consecutive di campionato senza successi (4N, 2P); gli emiliani potrebbero ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra lo scorso marzo e aprile (contro Empoli e Salernitana in quel caso). Il Bologna ha pareggiato le ultime cinque partite al Dall’Ara in campionato e solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato sei pareggi casalinghi di fila: tra il maggio e il novembre 1981. L’Atalanta – attualmente a quota 6 punti in classifica – pur vincendo questa partita, rimarrà sotto quota 10 punti nelle prime sei giornate di Serie A: nelle precedenti cinque stagioni di massimo campionato aveva sempre superato questa cifra dopo i primi sei turni (ultima volta con meno risale al 2018/19, 6 punti conquistati). L’Atalanta ha perso le ultime due trasferte di campionato contro Torino e Inter, con Gasperini allenatore solo una volta la Dea ha subito tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A: tra ottobre e novembre 2017.