Le probabili formazioni della 22^ giornata

Terzo turno del girone di ritorno che si apre con l'anticipo di venerdì sera tra Bologna e Benevento. Sabato Toro-Genoa, Napoli-Juve (di cui il ritorno si gioca prima dell'andata) e Spezia-Milan. Cinque le gare previste domenica, con un monday night. Sono ben 12 gli squalificati che non potranno scendere in campo in questa giornata

