Le probabili formazioni della 22^ giornata

Un bel po’ di punti interrogativi per Filippo Inzaghi che non avrà a disposizione né Ionita né Improta, entrambi fermi per un turno di squalifica. In difesa, accanto a Glik, duello Tuia-Caldirola. In mediana si candidano Viola, Dabo e Tello con Hetemaj e Schiattarella sui quali non ci dovrebbero essere dubbi. Sulla trequarti invece scalpitano sia Iago Falque che Sau. Caprari e Insigne restano in pole ma è il secondo a rischiare di perdere i galloni di titolare

Sinisa Mihajlovic, dopo la convincente vittoria di Parma, dovrebbe confermare buona parte dell’XI titolare visto al ‘Tardini’: un cambio però è obbligato visto che Svanberg è squalificato. Niente ballottaggio quindi in mediana dove Dominguez appare più che favorito per un posto al fianco di Schouten. Davanti invece è spera di tornare Orsolini con Skov Olsen che quindi scivolerebbe in panchina. Attenzione però perché come ha specificato lo stesso Mihajlovic, nella formazione di partenza ci sarà il danese. Vignato e De Silvestri covano qualche chance ma per ora sono indietro nelle sfide ‘interne’ con i compagni di ruolo

Anche il Genoa, al pari del Torino, non dovrebbe cambiare molto la formazione che inizierà la sfida in quel di Torino. C’è però da registrare lo stop forzato, causa squalifica, di Badelj. In mediana quindi c’è un buco da riempire con Rovella e Behrami in lotta per una maglia da titolari. Con Masiello e Shomurodov ancora non pienamente recuperati, spazio nuovamente a Goldaniga e Pandev ma dietro attenzione anche al possibile rientro dal 1’ di Zapata che già settimana scorsa era tornato in gruppo

Con Koulibaly positivo e Manolas fermato da un infortunio, non sono molte le soluzioni per i due posti in mezzo alla difesa. Così come a Bergamo, anche per la (prima) sfida di campionato contro la Juventus ci sarà spezio per il duo Maksimovic-Rrahmani. A sinistra, pronto a tornare Mario Rui vista l'indisponibilità di Hysaj. In mediana indisponibile anche Demme mentre in attacco Gattuso dovrebbe puntare ancora su Osimhen con Lozano e Insigne ai suoi lati

Stefano Pioli sta ritrovando pian piano tutti. Contro lo Spezia mancheranno solo Brahim Diaz (infortunato) e Calabria (squalificato). Chi non stava bene si è riaggregato al gruppo (leggi Kjaer) mentre su Tonali resta un piccolo dubbio ma al momento è molto difficile che l’ex Brescia alzi bandiera bianca. A destra chance per Dalot. In mediana pronto a tornare dall’inizio Bennacer mentre con Calhanoglu alle spalle di Ibra, l’interrogativo riguarda il duello Leao-Rebic. Chi resta fuori? I due sono testa a testa e la soluzione dell’enigma non pare semplice

La vittoria contro il Verona di settimana scorsa ha portato in casa Udinese anche notizie non proprio positive: il Tucu Pereyra infatti era uscito per infortunio e Gotti non potrà averlo a disposizione contro la Roma. Problema alla coscia con gli esami strumentali che hanno per fortuna escluso lesioni muscolari. In mediana rientra dalla squalifica Rodrigo De Paul. Il pacchetto degli interni di centrocampo sarà completato da Arslan e Walace. Davanti coppia Deulofeu-Llorente

Paulo Fonseca è passato dall’avere il solo Mkhitaryan ad un’abbondanza di trequartisti anche se vanno fatte delle precise distinzioni. Giallorossi che contro l’Udinese torneranno al solito 3-4-2-1 con il rientro di Pellegrini al fianco del 77 armeno ma a Trigoria si sono visti in gruppo anche El Shaarawy e Pedro. Possibile che il primo possa essere usato a gara in corso ma non escludiamo totalmente una sua ipotetica partenza da titolare. Dietro sempre ai box Smalling. In attacco resta favoritissimo Borja Mayoral.

E’ stato il grande protagonista della sfida vinta in Coppa Italia e tutto porta a credere che non ci sarà turnover per Matteo Pessina che però dovrebbe di nuovo agire in mezzo al campo al fianco di uno tra De Roon e Freuler. Sulle corsie esterne c’è sempre il dubbio Maehle che ha ancora dolore al piede. La soluzione Gosens-Ruggeri resta in piedi. Dietro c’è Toloi squalificato. Palomino o Caldara i sicuri sostituti. In attacco più Zapata di Muriel

I nuovi arrivati in casa Cagliari, dopo il mercato invernale, avevano fatto pensare ad un passaggio dei sardi alla difesa a 3. Formazione così schierata già settimana scorsa contro la Lazio. Possibile che Di Francesco possa proseguire con questo assetto confermando quindi Rugani, Godin e Walukiewicz. A sinistra Lykogiannis non è al meglio e Asamoah scalda i motori. Duncan potrebbe recuperare per tempo ma Nandez e Marin restano favoritissimi come interni di centrocampo. Davanti solito ballottaggio Simeone-Pavoletti con il primo in leggero vantaggio

SAMPDORIA-FIORENTINA, domenica ore 15

Sampdoria, Yoshida titolare. Quagliarella ancora dalla panca?

La squalifica di Tonelli riapre le porte della titolarità a Maya Yoshida. Pochi dubbi sulla linea a 4 della squadra di Claudio Ranieri. Più problematico capire chi giocherà ‘dalla cintola in su’. Le due soluzioni, 4-4-2 o uso del trequartista, restano sempre in piedi. Ekdal potrebbe tornare nell’XI di partenza così come Damsgaard ma molto dipenderà dalla soluzione tattica che Ranieri vorrà adottare. In ogni caso la Samp avrà due punte: Keità pare essere inamovibile (a meno di riposo forzato causa stanchezza). Per l’altra maglia c’è sempre il duello Torregrossa-Quagliarella che potrebbe inizialmente escludere (di nuovo) il secondo. Verre e Ramirez candidati trequartisti in caso di 4-3-1-2

Fiorentina, Ribery pronto al rientro

La squadra di Cesare Prandelli, ultimamente, è spesso inserita nelle decisioni del giudice sportivo per ciò che concerne le squalifiche. Per un Castrovilli che rientra dopo il turno di stop, c’è un Amrabat che dovrà vedere i compagni dalla TV. Il ricorso sul caso Milenkovic è andato a buon fine e quindi il difensore sarà a disposizione per la sfida di Genova. Buone notizie sul fronte Ribery: il giocatore è tornato in maniera regolare e continuativa sul campo e viaggia verso una maglia da titolare (con Eysseric come prima alternativa in caso di nuove problematiche per il francesce). Venuti si gioca una maglia con Malcuit mentre in mediana spazio a Bonaventura.