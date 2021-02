L'ex direttore sportivo giallorosso aveva chiamato in causa il club dopo il licenziamento avvenuto nello scorso mese di luglio: primo round giudiziario a favore di Petrachi, con la Roma che potrà ricorrere in appello contro la sentenza di risarcimento nei confronti dell'ex dirigente

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso dell'ex direttore sportivo del club giallorosso Gianluca Petrachi, accertando l'insussistenza della giusta causa di licenziamento nei confronti del dirigente. Il club sarà costretto a risarcire lo stesso Petrachi sia per la perdita delle retribuzioni che per la lesione dell'immagine riportata in questa situazione. La Roma potrà a questo punto ricorrere in appello contro questa prima sentenza.