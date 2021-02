Gol decisivo dell'attaccante azzurro, che si è presentato nuovamente sul dischetto dopo l'errore in Supercoppa: "Ho messo una pietra sopra quanto successo, ho la fiducia di compagni e allenatore e questo mi basta". E sul 100esimo gol in azzurro: "Da napoletano sono orgoglioso, spero che questa vittoria ci dia continuità"

Il Napoli vince 1-0 contro la Juventus, trascinato dal suo capitano Lorenzo Insigne . E' suo il gol decisivo su calcio di rigore, una rete tutt'altro che banale dopo l'errore decisivo nella finale di Supercoppa Italiana di qualche settimana fa. Il numero 24 azzurro si è però presentato nuovamente dal dischetto, spiazzando ancora una volta Szczesny, ma questa volta realizzando la rete da tre punti per la propria squadra. Un momento che ha raccontato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: " Ero sereno perchè ho la fiducia dei miei compagni e dell'allenatore . Quello mi basta. Dispiace per quello che è successo in Supercoppa, ma ho messo una pietra sopra perchè se penso agli errori non vado più avanti".

"100 gol in azzurro? Da napoletano sono orgoglioso"

Gol dal doppio significato per Insigne. Oltre a regalare i tre punti al Napoli, per l'attaccante azzurro si tratta della 100esima rete con la maglia azzurra in tutte le competizioni: "E' una grande emozione, da napoletano è un orgoglio e spero di farne ancora altri". Una vittoria da dedicare innanzitutto alla famiglia e poi a tutto l'ambiente Napoli: "La dedica è per mia moglie perchè domani è San Valentino. Poi al mister e ai nostri tifosi, che in questo periodo stanno soffrendo. Spero che questa vittoria ci possa aiutare ad avere quella continuità che in questa stagione ci sta un po' mancando".