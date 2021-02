Dopo l'anticipo del venerdì tra Bologna e Benevento, la 22^ giornata del campionato di Serie A prosegue con le tre partite previste per oggi. Il programma del sabato parte con la sfida salvezza tra Torino e Genoa, con fischio d'inizio previsto per le ore 15. Alle ore 18 ci sarà invece un big match, quello tra Napoli e Juventus. Al Diego Armando Maradona, gli azzurri cercano riscatto dopo la sconfitta subita dai bianconeri in Supercoppa e dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il programma del sabato si chiude con la gara serale tra Spezia e Milan, con inizio alle ore 20.45.