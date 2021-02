Torino, Nicola ritrova il Genoa: le probabili

Nicola conferma il 3-5-2 con Mandragora a centrocampo e il tandem d'attacco Zaza-Belotti. Ballardini recupera Shomurodov, Pjaca, Masiello e Zapata. Badelj è squalificato. Si gioca oggi alle 15, diretta su Sky Sport Serie A TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Interessante sfida tra due squadre che nelle ultime giornate si sono riprese da una situazione che era letteralmente precipitata: Toro-Genoa apre il sabato di Serie A, partita che potrete seguire su Sky Sport. I granata, con 16 punti in classifica, vogliono fare risultato per allontanarsi dalle ultime tre (Cagliari, Parma e Crotone rispettivamente a 15, 13 e 12 punti). Il Genoa, che con la cura Ballardini si è portato sopra Benevento e Fiorentina, in caso di successo andrebbe ad agganciare la Samp a quota 27 (i blucerchiati domenica ospitano la Fiorentina).

Torino, ballottaggio Ansaldi-Murru Nicola in conferenza stampa ha sottolineato come il Genoa stia tenendo un ritmo da Champions. Ma il Toro ha fame di punti e vuole dimostrarlo, per confermare che la prova di forza della scorsa giornata (3-3 in rimonta a Bergamo con l'Atalanta) non è stato un caso. Alla domanda su Baselli l'allenatore granata ha risposto che "è pronto", infatti il centrocampista figura tra i convocati e potrà essere impiegato a partita in corso. Confermata la difesa a tre composta da Izzo, Nkoulou e Bremer, confermatissimo anche Singo largo a destra nel centrocampo a cinque. Sull'altra corsia Murru è favorito su Ansaldi. Tandem d'attacco Zaza-Belotti, ma Bonazzoli spera di avere spazio. Sanabria ancora positivo al Covid. TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti. All. Nicola