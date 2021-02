Fonseca: "Dzeko dal 1'? Non ho ancora deciso"

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese all'Olimpico, concentrandosi sulle difficoltà che potrà riservare la partita: "È una squadra che difende organizzata, l'allenatore è bravissimo, è una squadra molto forte in contropiede e profonda. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo pensare che abbiamo preparato bene la partita e dobbiamo vincere". L'allenatore portoghese è tornato sul possibile ritorno dal primo minuto di Edin Dzeko: "Si sta allenamento bene, come anche Borja Mayoral. Vediamo domani la mia scelta". Sulla questione fascia da capitano: "So che volete parlarne, ma le mie parole sono sempre le stesse". Fonseca ha confermato che Pau Lopez sarà titolare, mentre sull'assetto difensivo che potrebbe cambiare ha spiegato che: "Non è solo questione dei difensori centrali, ma collettiva. Kumbulla ha avuto un problema in allenamento, devo parlare con i dottori. Se non giocherà Kumbulla, Cristante è una soluzione. Mi piace avere questo tipo di giocatori, è molto intelligente e può giocare in diverse posizioni. So che giocherà con intelligenza, capisce cosa fare in ogni posizione". Sulle condizioni di Pedro ed El Shaarawy: "Pedro è pronto per giocare, El Shaarawy no perché è stato fermo tanto tempo e non è pronto per giocare. Stiamo lavorando per farlo tornare a breve, ma la sua condizione non è ideale per giocare domani. Penso che El Shaarawy sia un esterno, non giochiamo con tre trequartisti. È intelligente e sicuramente si adatterà al nostro modo di giocare". Alla domanda sul mancato utilizzo delle due punte contemporaneamente Fonseca ha risposto in modo perentorio: "Sono io che lavoro con la squadra, che la preparo e deve capire come la squadra deve giocare. Se credo che in qualche momento la squadra deve giocare con due punte, lo farà. Ma la mia decisione non è in funzione di ciò che si dice e scrive. Sono io che decido quando e se giocare con due attaccanti". Infine sui miglioramenti portati dalla presenza di Tiago Pinto: "È arrivato poco tempo fa, ma sta facendo un lavoro importante. Penso che cambierà cose importanti per il futuro della Roma, ma dobbiamo pensare che si vedrà a lungo termine. Non ho dubbi".