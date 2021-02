Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Torna Pellegrini alle spalle della punta insieme a Mkhitaryan. Cristante centrale di difesa. In panchina ci sono anche Pedro e El Shaarawy. Nell'Udinese rientra De Paul. Deulofeu-Llorente coppia in attacco. Sblocca al 5' Veretout, poi vicino al bis poco dopo. La diretta su DAZN 1, canale 209 del telecomando Sky