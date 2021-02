Spezia-Milan, dove vedere la partita in tv

Lo Spezia ospita il Milan capolista nella prima partita ufficiale dell'era Platek. I ragazzi di Italiano vogliono continuare a stupire, i rossoneri di Pioli cercano i tre punti per proseguire la corsa in vetta alla classifica. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Riuscire ad ottenere un risultato di prestigio contro la capolista per celebrare al meglio l'arrivo della nuova proprietà e migliorare ulteriormente una stagione fin qui più che positiva: è questo l'obiettivo dello Spezia, che nella 22^ giornata di Serie A affronta il Milan. Nella prima partita ufficiale dell'era Platek, gli uomini di Italiano - attualmente con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione - ospitano la squadra di Pioli, che però non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'allenatore rossonero in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi e ha fissato l'obiettivo: vincere ancora per continuare la corsa in testa alla classifica del campionato.