Comunicata la composizione del Consiglio di Amministrazione del club ligure, passato in settimana nelle mani dell'americano Robert Platek: il fratello del noto finanziere sarà vicepresidente, le due figlie avranno il ruolo di consigliere, l'ad sarà Nishant Tella. Conferma per Stefano Chisoli come presidente

Giorni di novità e comunicazioni per lo Spezia. Dopo la cessione del 100% delle quote societarie al noto finanziere americano Robert Platek, il club ligure (impegnato sabato sera alle 20.45 contro il Milan) ha comunicato la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione. Philip Raymond Platek, fratello di Robert, sarà il vicepresidente, mentre Amanda Marie e Caroline Aurora Platek, figlie del nuovo proprietario del club, avranno il ruolo di consigliere. L'amministratore delegato sarà Nishant Tella. Esperto di mercato immobiliare e di strutture sportive, è il èunto di riferimento della famiglia Platek negli investimenti europei, già attivo in Danimarca per l'acquisizione del Sonderjyske. Sarà presente al Picco per la partita contro il Milan e affiancherà nel ruolo Nicolò Peri. Come già annunciato al momento dell'insediamento a capo dello Spezia, è stato confermato nel ruolo di presidente Stefano Chisoli, che sarà il volto italiano del club in rappresentanza della società americana. La famiglia Platek non tornerà invece in Italia prima di metà marzo e seguirà la loro prima partita da proprietari del club a distanza.