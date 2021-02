“Non sarà la sconfitta ad abbatterci: alziamo la testa e pensiamo alla Champions”. Subito dopo la sconfitta di Napoli, Cristiano Ronaldo ha voluto inviare un suo messaggio social alla Juventus in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto in programma mercoledì 17 febbraio alle 21. Anche gli altri bianconeri hanno commentato il ko guardando già al prossimo impegno: “Perdere così fa arrabbiare. Guardiamo avanti e pensiamo alla Champions", ha scritto Leonardo Bonucci. La stessa cosa Alvaro Morata: "Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita, andiamo verso la Champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo".