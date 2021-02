Vittoria importante per il Sassuolo , che sul campo del Crotone ritrova il successo che mancava da 5 partite. Successo che Roberto De Zerbi , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha dedicato all'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, che in settimana ha dovuto affrontare la scomparsa della mamma Imelda: "E' stata una vittoria che abbiamo voluto e che mancava da tempo. La dedichiamo al nostro amministratore delegato colpito da un lutto pesante, gli mandiamo un abbraccio". Tre punti che permettono al Sassuolo di accorciare a -6 dalla zona Europa League. Un obiettivo che De Zerbi vuole provare a raggiungere: "Senza fare proclami, dobbiamo andare a giocarcela ogni volta con voglia e qualità. Non vedo perché non dovremmo provarci ".

"Orgoglioso della squadra, ora ritroviamo brillantezza"

L'allenatore neroverde ha poi proseguito analizzando il match, alla luce anche del periodo difficile delle ultime settimane: "Sono sempre orgoglioso della mia squadra, anche quando perde. Se al Sassuolo si tolgono giocatori importanti, come in quelle cinque partite senza vittoria, anche noi fatichiamo. Oggi la gara doveva finire con molti più gol di scarto ma siamo stati imprecisi. Non è stato un periodo felice di forma e spero che con questa vittoria si torni a essere brillanti come all'inizio del campionato". Infine una battuta sul rigore decisivo calciato da Caputo, nonostante il tiratore designato fosse Berardi: "Io indico primo Berardi e secondo Caputo. Senza litigare, si sono messi d'accordo tra di loro. In ogni caso mi rendono orgoglioso".