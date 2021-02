Serie A, il calendario del prossimo turno

Un turno di campionato, quello numero 23, spalmato su quattro giorni: è quello che proporrà la Serie A nel prossimo weekend, che avrà nel derby di Milano la sfida più attesa. Si partirà al venerdì pomeriggio: alle 18.30 c'è Fiorentina-Spezia, mentre in serata (ore 20.45) si affrontano Cagliari e Torino. Tre le partite in calendario di sabato: alle 15 la Lazio attende la Sampdoria, si prosegue alle 18 con Genoa-Verona mentre la gara delle 20.45 vedrà di fronte Sassuolo e Bologna nel derby emiliano. Domenica si parte con Parma-Udinese alle 12.30 ma i fari saranno puntati sulla sfida delle 15: allo stadio Meazza è tempo di derby con punti in palio per la vetta in Milan-Inter. Alle 18 a Bergamo si gioca Atalanta-Napoli mentre il programma domenicale si chiude alle 20.45 con Benevento-Roma. Non finisce qui. Lunedì sera infatti la Juventus ospiterà il Crotone. Ecco il programma completo della 23^ giornata: