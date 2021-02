Allo Scida il Crotone, ultimo in classifica, ospita il Sassuolo che non vince dal 6 gennaio. Stroppa ritrova Messias dal primo minuto e recupera Reca, mentre in attacco spazio a Di Carmine e Ounas. De Zerbi sceglie Maxime Lopez sulla trequarti, con Djuricic e Berardi in supporto a Caputo. Diretta su Sky Sport Serie A alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD