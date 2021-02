Tre gol, tre punti e un successo che rilancia le ambizioni di alta classifica della Roma: dopo il ko contro la Juve nel turno precedente, la formazione giallorossa batte per 3-0 l'Udinese all’Olimpico e sale al terzo posto a quota 43 punti. "Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo entrati bene in campo", la soddisfazione di Paulo Fonseca nel post gara. Immancabile l'argomento Dzeko, entrato a gara in corso anche in questa occasione: "Edin nuovamente titolare in Europa League? Vediamo. Ma dell’argomento fascia non ne parlo più", ha ammesso Fonseca. Che sul suo modo di essere – relativo anche al caso con il bosniaco – ha risposto in maniera precisa: "Sono così come mi vedete, non indosso maschere". Fonseca non si sbilancia sugli obiettivi della squadra: "Scudetto? La Roma deve pensare solo alla prossima partita, ora ci sarà il Braga, poi il Benevento. Contro la Juve non è stato un problema di fase difensiva, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi metri".