Sarà pure emotivo e a volte ombroso, però non si può dire che a Lorenzo Insigne manchino carattere e coraggio. Perché non era da tutti prendersi la responsabilità di ripresentarsi faccia a faccia con Szczesny meno di un mese dopo l’errore dal dischetto che poteva riequilibrare le sorti della Supercoppa. Lui non ci ha pensato un attimo e ha fatto 100 spezzando con il gol la personalissima maledizione dagli undici metri contro la Juve e regalando al Napoli tre punti che nell’economia della stagione hanno un peso enorme. Del resto i capitani servono anche a questo, prendere per mano la squadra nei momenti cruciali. Un gesto quasi d’amore il suo, per la moglie Genny d’accordo ma anche e soprattutto per i compagni di squadra e Gattuso. Festeggiato da tutti a fine gara in mezzo al campo. Immagini che valgono più di mille parole, anche di quelle dell’allenatore non certo tenero verso chi non ha risparmiato critiche feroci nell’ultimo periodo. Acqua passata? Probabilmente no ma intanto Gattuso con la vittoria sulla Juve incassa tre punti, l’appoggio della squadra, una prospettiva interessante in ottica Champions e soprattutto tempo per continuare a lavorare con più serenità. Doveva anzi poteva essere uno dei momenti più importanti della sua gestione. E in effetti lo è stato ma con un finale che in tanti non avrebbero mai immaginato.