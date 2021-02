Dove vedere Roma-Udinese in tv e streaming

La domenica di Serie A parte allo stadio Olimpico di Roma: i giallorossi di Fonseca ospitano alle 12.30 i friulani di Gotti, in una sfida che non termina in parità dal 2013. In classifica le due squadre sono divise da ben 16 punti: sono 40 quelli della Roma, 24 quelli in cassa per l'Udinese

La domenica di Serie A ha il via allo stadio Olimpico di Roma, dove alle 12.30 si incrociano i giallorossi di Fonseca e l'Udinese di Gotti. Di fronte due squadre che arrivano da un turno di campionato differente per il finale: la Roma ha perso 2-0 sul campo della Juventus, stesso punteggio con cui i friulani hanno superato in casa il Verona. In palio ci sono punti pesanti: i padroni di casa per la corsa Champions, gli ospiti per allontanare ulteriormente la zona retrocessione. Roma in vantaggio nei precedenti: 48 vittorie contro le 22 dell'Udinese. Sono 23 i pareggi, risultato che manca però dal 2013. Nelle ultime nove sfide contro i bianconeri, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata per sei volte. L'Udinese ha vinto l'ultima gara giocata all'Olimpico, 0-2 a luglio, e potrebbe vincere per la prima volta due sfide di fila in casa della Roma dal 2005. In classifica le due squadre sono divise da ben 16 punti: sono 40 quelli della Roma, 24 quelli in cassa per l'Udinese.