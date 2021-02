Nella giornata di oggi (lunedì) l'interista sarà sentito in videoconferenza. Ibrahimovic era stato ascoltato dal capo della Procura Figc, Giuseppe Chiné, lo scorso 5 febbraio. Ecco perché entrambi saranno a disposizione per il derby di domenica pomeriggio

E' in dirittura d'arrivo l'inchiesta della Procura Federale sullo scontro Lukaku-Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia. Dopo aver ascoltato l'attaccante milanista, in queste ore è infatti la volta del rivale, fresco protagonista della vittoria dell'Inter e del primo posto dei nerazzurri a scapito proprio del Milan. Il tutto in vista del derby di campionato, ma attenzione: nessuna sanzione verrà decisa prima della sfida del Meazza. I tempi dell'indagine, e soprattutto dell'eventuale processo di fronte al Tribunale Federale, non sono infatti così brevi.