A poco più di una settimana dall'attesissimo derby di Milano (domenica 21, ore 15.00), nei pressi dello stadio milanese è comparso un murale che raffigura lo scontro tra i due centravanti di Inter e Milan in occasione dell'ultima sfida di Coppa Italia. Accanto all'opera, firmata dagli street artists SteReal e KeyOne, compare la scritta "Face to face. Heart to Heart", come a sottolineare quanto i due rappresentino il cuore delle rispettive tifoserie