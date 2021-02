Il portiere bianconero è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con una multa da 5000 euro per la frase blasfema pronunciata in occasione dell'ultimo Parma-Juve del 19 dicembre scorso

Niente squalifica, ma solo una multa. Questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, in merito alla frase blasfema pronunciata da Gianluigi Buffon in occasione dell'ultimo Parma-Juventus, disputatosi il 19 dicembre e terminato 4-0 a favore della squadra di Pirlo. 5000 euro l'ammenda inflitta al portiere bianconero.



"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento - si legge nella nota ufficiale -. Per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Gianluigi Buffon la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020".