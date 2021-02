Emergenza difesa per Simone Inzaghi, che farà fatica a schierare tre uomini davanti a Reina per la sfida con la Samp, oltre a non potersi permettere nessun tipo di turnover in vista del Bayern Monaco. Radu è stato operato per un'ernia inguinale e sarà indisponibile per almeno 15 giorni

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, che sabato contro la Samp non avrebbe sicuramente rivoluzionato la squadra ma qualche rotazione l'avrebbe fatta. Lusso che non può concedersi perché, soprattutto in difesa, è a corto di uomini. All'indisponibile Luiz Felipe e allo squalificato Hoedt si aggiunge Radu, operato di ernia inguinale e fermo per almeno 15 giorni. In queste due settimane i biancocelesti affronteranno la Samp, il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions, poi Bologna e Torino. Il 6 marzo ci sarà Juve-Lazio: il difensore romeno potrebbe avere nel mirino la sfida coi bianconeri.