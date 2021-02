Altra partita di cartello, a otto giorni da Juventus-Napoli, per Daniele Doveri: l'arbitro della sezione di Roma 1 è stato selezionato dal designatore Nicola Rizzoli per dirigere il derby di Milano tra Milan e Inter, in calendario domenica alle 15 per la 23esima giornata di Serie A. Sarà assistito da Carbone e Peretti, con Guida quarto uomo i due VAR Mariani e Bindoni. Doveri dirigerà per la seconda volta in carriera il derby milanese dopo quello di andata nella scorsa stagione, vinto dall’Inter per 2-0. Per Atalanta-Napoli è stato invece selezionato Di Bello. Benevento-Roma a Pairetto, Lazio-Sampdoria a Massa mentre Juventus-Crotone sarà diretta da Marini. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali della quarta giornata del girone di ritorno.