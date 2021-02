Cagliari-Torino, dove vedere la partita in tv

Il venerdì sera di Serie A propone una sfida importantissima in chiave salvezza, quella tra Cagliari e Torino: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il secondo anticipo del venerdì della 23^ giornata si gioca alla Sardegna Arena, con il Cagliari che sfida il Torino. Una partita fondamentale in chiave salvezza, tra due squadre in difficoltà. I rossoblù sono terzultimi, in piena zona retrocessione, a quota 15, mentre i granata sono quartultimi con appena 2 punti in più. Nicola e Di Francesco si giocano tanto in questa sfida, 90 minuti importantissimi per il futuro di entrambe le squadre.