Serie A, curiosità e statistiche del 23° turno

Sfida salvezza tra le due squadre. Il Cagliari è imbattuto da cinque partite di Serie A contro il Torino , e nell’era dei tre punti a vittoria ha perso solo tre partite interne contro i granata (6V, 4N). Il Cagliari non vince da 15 partite in Serie A (5N, 10P): non fa peggio dal 2005, quando raggiunse quota 22 gare senza successi. Il Torino invece ha pareggiato le ultime cinque partite di Serie A: solo tre volte è arrivato a sei pareggi di fila nella competizione, la più recente nel 1967. Il Torino è la vittima preferita di Giovanni Simeone in A: oltre a sei gol contro i granata, per lui due assist vincenti. Contro il Toro è arrivata anche la sua ultima doppietta, a ottobre.

La Fiorentina non vince da tre partite, mentre lo Spezia arriva da due successi consecutivi contro Sassuolo e Milan. L’unico confronto in Serie A tra Fiorentina e Spezia è stata la gara d’andata, terminata 2-2, e i viola hanno vinto solo due delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse. La Fiorentina ha guadagnato finora 22 punti: nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solamente nel 2001/02 , quando a questo punto della stagione aveva 17 punti. Lo Spezia invece ha collezionato 24 punti finora: tra le squadre esordienti in A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo 22 gare, ha fatto meglio solamente il Chievo nel 2001/02 (37) . Quella di Italiano potrebbe inoltre diventare la quarta squadra nella storia della Serie A a realizzare 11 gol consecutivi con marcatori differenti in una singola stagione (esclusi autogol), dopo la Juventus nel 2008/09, il Lecce nel 2011/12 e l’Inter nel 2019/20 (che arrivò a 12 di fila).

Lazio-Sampdoria, sabato 20 febbraio, ore 15

Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre). I biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92. La Lazio è inoltre imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in A (11V, 3N), ed è reduce da cinque successi interni consecutivi: non fa meglio in Serie A da febbraio dello scorso anno, quando arrivò a sette vittorie di fila. La Lazio è anche la squadra che nel 2021 ha ottenuto più punti in Serie A: 19, grazie a sei vittorie e un pareggio. La Sampdoria ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due trasferte di A e non rimane tre gare esterne senza sconfitte dal dicembre 2018. La Samp è la vittima preferita di Ciro Immobile in Serie A: 12 gol in 13 sfide ai blucerchiati per lui.

Genoa-Verona, sabato 20 febbraio, ore 18

Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato contro il Verona (5V, 3N), e ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A contro i gialloblù. Il Genoa è inoltre la squadra che in Serie A nel 2021 ha mantenuto più volte la porta inviolata (5), mentre nei maggiori cinque campionati europei nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lille (6) e Manchester City (7, prima del recupero infrasettimanale). Il club rossoblù ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Serie A e non arriva a quattro successi interni di fila da una serie di cinque nell’aprile 2016. 33 punti dopo 22 partite invece per il Verona, che nell’era dei tre punti a vittoria in A ha fatto meglio a questo punto della stagione solamente nel 2013/14 (35). Oltre al Verona, l’unica altra squadra che Ivan Juric ha allenato in Serie A è il Genoa. Con Ballardini in questa stagione con il Genoa, Mattia Destro sta mantenendo una media di un gol ogni 88 minuti (sei reti in otto partite), mentre con Rolando Maran era fermo a una rete ogni 125 (tre gol in 10 presenze).

Sassuolo-Bologna, sabato 20 febbraio, ore 20:45

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Bologna, ma ha perso l’ultima partita casalinga in campionato e non rimane sconfitto per due gare interne di fila da ottobre 2019 (tre in quel caso). Il Sassuolo ha inoltre segnato nelle ultime 12 partite di campionato e potrebbe registrare il proprio record in Serie A se dovesse arrivare a quota 13. Il Bologna ha invece segnato in tutti gli ultimi 12 derby dell'Emilia Romagna disputati in Serie A, già striscia record per i rossoblù. Bologna e Sassuolo sono due delle tre squadre, con il Milan, ad aver trovato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (4). Francesco Caputo ha segnato 4 gol contro il Bologna in Serie A, solamente contro la SPAL (5) ha fatto meglio.

Parma-Udinese, domenica 21 febbraio, ore 12:30

Il Parma ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Udinese, perdendo tuttavia la più recente. I friulani non trovano però il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Parma nel massimo campionato dal 2005/06. Il Parma ha vinto 15 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3N, 5P): quella bianconera è la squadra battuta più volte dai gialloblù in gare interne nella competizione. Il Parma non segna inoltre da otto partite casalinghe consecutive in A: dovesse mancare l’appuntamento con il gol, eguaglierebbe la striscia record negativa stabilita dalla Sampdoria nel 1972 (9 gare). Gervinho ha realizzato tre reti e fornito due assist contro l’Udinese in Serie A: solamente contro l’Inter (5) ha segnato più gol nel massimo campionato.