Grande rammarico per Vincenzo Italiano, che vede il proprio Spezia fermarsi dopo due vittorie consecutive e perdere 3-0 sul campo della Fiorentina. Risultato maturato nella ripresa, dopo un primo tempo nel quale i bianconeri si erano sicuramente fatti preferire ai padroni di casa. Una prima frazione conclusa sullo 0-0 che non va giù all'allenatore bianconero, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi, ma se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, va a finire che perdi. Ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti, ora bisogna ripartire. Quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all'altezza. Sappiamo chi siamo, non eravamo fenomeni in precedenza, ora non ci dobbiamo abbattere".