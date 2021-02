Ballardini: "Abbiamo ancora tanto da fare"

Davide Ballardini ha parlato alla vigilia dela sfida con il Verona. L'allenatore rossoblù ha sottolineato che - nonostante gli ottimi risultati ottenuti da quando è arrivato in panchina - resta ancora molto da fare. "Quello che abbiamo fatto fin qui non basta, dobbiamo continuare così", ha detto

L'ultima rifinitura ha sancito il recupero di capitan Criscito che sarà dunque a disposizione di Davide Ballardini per la sfida al Verona dei tanti ex, a partire dall'allenatore Ivan Juric. Un Verona difficile da affrontare come ha spiegato l'allenatore rossoblù. "E' una squadra che da due anni sta facendo davvero molto bene. Sono bravi, anche nella scelta dei giocatori - ha spiegato -. Hanno una idea di gioco molto chiara e questo penso sia la ragione degli ottimi risultati che hanno ottenuto la stagione scorsa e quest'anno".

Ma con l'avvento di Ballardini anche il Genoa ha inanellato una serie di risultati e di prestazioni positive. "Se hai fatto fino ad ora tutto questo è altrettanto chiaro che da qui in avanti hai il dovere di essere altrettanto bravo. Perché per quanto di buono tu abbia fatto fino ad ora sappiamo benissimo che non basta". Un Genoa che punta per ora solo alla salvezza. Vietato infatti parlare di parte sinistra della classifica come obiettivo. "Qui non c'è né destra né sinistra. Qui c'è la partita col Verona che va fatta al meglio, non abbiamo altri pensieri se non quello di fare una bella partita contro il Verona".