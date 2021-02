Le probabili formazioni della 23^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. E' la giornata del derby di Milano ma non solo. Juventus con formazione quasi obbligata. Simone Inzaghi ne perde 3 in un colpo. Conte monitora Vidal ma pensa alla conferma di Eriksen. Nel Milan problema per Bennacer. La Roma torna incerottata da Braga. Nell'Atalanta ballottaggio tra colombiani. Fiorentina ancora priva di Ribery

In soccorso, come sempre, arriva la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 'infiltrati' hanno già raccolto un bel po' di informazioni con i vari fantallenatori che ringraziano sentitamente. Per qualcuno ci sarà da aspettare fino all'ultimo. In altri casi, ballottaggi risolti e decisioni prese. Ecco quindi la nostra consueta panoramica dai vari ritiri di Serie A

FIORENTINA-SPEZIA, ore 18:30

Fiorentina, Castrovilli dalla panchina

Formazione viola che deve ancora essere totalmente decisa. Ribery non sarà a disposizione: il francese ha continuato ad allenarsi a parte e non è stato inserito nella lista dei convocati. In mediana torna Amrabat dalla squalifica e torna titolare in mezzo al campo ma Pulgar potrebbe comunque mantenere posto in squadra. Non è escluso (anzi...è sempre più che probabile) che sia Castrovilli a partire dalla panchina. Sulla destra invece duello tra Venuti e Malcuit. Dietro invece c'è Igor che battaglia con Martinez Quarta. Anche qui c'è da decidere. Accanto a Vlahovic il favorito è Kouamé ma non possiamo dire che Eysseric sia già tagliato fuori da una probabile partenza



Spezia, Italiano tra assenze e ritorni

In casa ligure c'è da partire dalla situazione difensiva visto che ci sono diverse assenze: Erlic e Bastoni sono squalificati. Per Chabot problema intestinale: manca poco alla partita e non è così scontato il suo recupero. Nel caso pronto Capradossi. A sinistra torna titolare Marchizza. Nzola e Piccoli si sono riaggregati al gruppo (ma non sono ancora pronti), Terzi e Farias viaggiano verso un posto in panchina ma almeno saranno a disposizione dopo i recenti problemi. In mediana Estevez non è così sicuro del posto mentre in attacco Saponara deve difendersi dall'attacco di Verde