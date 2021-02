L'allenatore del Benevento ha "giocato" in anticipo una sfida che lo ha spesso visto protagonista in campo: "Il Milan potrebbe pagare l'impegno in Europa League, me lo godrò e spero in una vittoria rossonera". E sul duello Ibra-Lukaku: "Loro sono l'emblema del derby, la lite sarà alle spalle e li vedremo protagonisti solo in campo"