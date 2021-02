1/31

ZLATAN IBRAHIMOVIC. Partiamo dal grande assente di quel 3 aprile 2011, out per squalifica dopo le tre giornate (poi ridotte a due) inflitte dal giudice sportivo a seguito dalla manata a Marco Rossi in un Milan-Bari. Trascinatore assoluto in quella stagione, la sua assenza non pesò sui rossoneri che vinsero 3-0 il derby con doppietta di Pato e il rigore di Cassano. Dal gennaio 2020 è tornato al Milan e lo ha fatto in maniera decisiva, riportando il club in alto in classifica