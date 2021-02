4/6 Foto @VaticanMedia

"Due cose sottolineo, questa è la prima: in squadra, tutto si fa in squadra. Le vittorie più belle sono quelle della squadra. Da noi, al giocatore di calcio che gioca per se stesso, diciamo che 'si mangia il pallone': prende il pallone per sé e non guarda gli altri. No. Bisogna sempre essere squadra".