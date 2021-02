Pioli, il Potenziatore. Il racconto di Porrà

Esistono allenatori che fondano scuole, ideologie e si prendono tutto. Altri accendono rivoluzioni, rottàmano, sperimentano, dividono o impongono tendenze. E poi c’è Stefano Pioli, quasi una categoria a sé, per lo stile felpato, gli organici ovunque valorizzati, per la stima trasversalmente goduta.

E’ dedicata all’allenatore del Milan la nuova puntata de “L’uomo della domenica”, girata al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano e in onda da venerdì 19 febbraio su Sky Sport, in attesa del derby di San Siro. Con i consueti riferimenti cinematografici e letterari il percorso di Giorgio Porrà tratteggia la storia da romanzo popolare del tecnico parmigiano, diventato elemento unificante del complesso ambiente rossonero e tenace nel guidare al vertice una squadra baby, con la complicità di Ibrahimovic. Ma adesso viene il bello e Pioli deve dimostrare di essere pronto per arrivare fino in fondo, a partire dal confronto diretto con l’Inter di Conte. Per lui, che indica in Bagnoli e Trapattoni i suoi maestri, la sfida al vertice ha il sapore di un fumetto di Tex Willer, del quale è appassionato: “Ogni allenatore – ha dichiarato Pioli - dovrebbe essere come Tex, chiarezza di idee per leggere le difficoltà, grande decisione nell’affrontarle”.