La carica dei tifosi rossoneri. Il giorno è quello della vigilia di un derby scudetto, stracittadina con in palio il primo posto come non accadeva dal 2011. Un punto in più per l'Inter, tante sfide nella sfida e la spinta di un pubblico che a San Siro, come noto, non ci sarà. I tifosi del Milan hanno allora voluto dare la propria spinta alla squadra di Pioli a Milanello. Il gruppo si è infatti riunito fuori dalla recinzione del campo sei di allenamento, quello esterno nel centro sportivo rossonero. Sciarpe, bandiere e striscioni. Su tutti uno esposto proprio a favore dei calciatori: "Novanta minuti all'assalto, il derby si vince". Sono circa in trecento, e spingeranno la squadra che non svolgerà lì l'allenamento tattico, bensì in uno dei campi interni, ma il riscaldamento e un torello sarà proprio davanti al pubblico. Alle 11 previsto l'inizio della seduta della squadra, seguita dai tifosi che si distribuiranno lungo la recinzione del campo incitando con cori e bandiere la squadra alla vigilia del derby.