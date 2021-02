Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

Pioli sceglie Tonali per sostituire Bennacer, infortunatosi a Belgrado contro la Stella Rossa. Si ferma anche Sensi in allenamento, mentre Vidal potrebbe strappare la convocazione. Fischio d’inizio domenica alle ore 15:00

Le brutte notizie da Belgrado non riguardano soltanto una vittoria sfumata nel finale ma Ismael Bennacer. Il centrocampista infatti si è fermato durante la gara con la Stella Rossa per un altro problema muscolare, stavolta ai flessori, e non sarà della partita nel derby. Al suo posto, Pioli impiegherà Tonali accanto a Kessié. In difesa ci saranno i titolarissimi: Calabria ed Hernandez sulle fasce, Kjaer e Romagnoli al centro. Alle spalle di Ibrahimovic agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Rebic e Leao.

Dopo il pareggio beffardo in Europa League, il Milan cerca di riprendersi la vetta della classifica contro l’ Inter , in un derby che vale più dei semplici tre punti. Fischio d’inizio domenica alle 15:00.

Inter, Vidal forse recupera ma non dal 1'

vedi anche

Pioli: "Derby? Milan e Inter vicine come livello"

Nessun dubbio particolare per Antonio Conte, a due giorni dal derby. L'allenatore attende di capire se ci saranno gli estremi della convocazione per Arturo Vidal, anche se in ogni caso partirebbe dalla panchina. Si è fermato invece Sensi, durante l'allenamento di giovedì, per un affaticamento muscolare. A centrocampo spazio ad Eriksen insieme a Barella e Brozovic, con Hakimi e Perisic sugli esterni. In difesa il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, in avanti confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte.