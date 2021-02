Il Milan svela, alla vigilia del derby decisivo per la classifica, la creazione di un murale a tinte rossonere a San Siro: "Milan on fire" la scritta che compare in uno dei luoghi simbolo di raccolta per i tifosi rossoneri. Un omaggio ai propri supporters da parte del club, ma anche un messaggio di forza e di coraggio, in un periodo difficile che rimarrà indelebile nella memoria collettiva, in cui il Milan e i suoi tifosi sono riusciti a restare vicini nonostante la distanza

Cresce l'attesa per il Derby e, a meno di ventiquattro ore dal match, AC Milan presenta "Milan On Fire", il murale di oltre 13 x 3 metri che da oggi colorerà gli spazi adiacenti al gate 14 dello stadio di San Siro, infiammando ulteriormente la passione dei rossoneri nel mondo.

"Milan On Fire" fa parte di una serie di iniziative ideate dal club per mantenere il legame emotivo con tutti i tifosi rossoneri, che purtroppo non potranno essere a San Siro per sostenere la squadra. "L'Artwork - si legge nel comunicato del club - rappresenta idealmente tutti gli oltre 500 milioni di supporters milanisti e li unisce in un unico abbraccio, espressione concreta del claim portante del posizionamento del brand "From Milan to Many".