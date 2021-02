2/14

STAGIONE 1989-90 - Furono due le sfide in quel campionato in Lecce-Fiorentina. La gara d'andata se la aggiudicò Conte con il risultato di 1-0 (gol di Virdis), mentre al ritorno s'impose la Fiorentina con un netto 3-0 (Baggio, Nappi e Ferri). Entrambi rimasero in campo nel doppio confronto per un totale di 186'.



STAGIONE 1990-91 - Nella stagione seguente ancora entrambi in campo al Via del Mare per 90', vinse il Lecce 2-0 con una doppietta di Pasculli