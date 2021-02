Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in tv

Dopo il successo contro il Crotone nell’ultimo turno di campionato, adesso il Sassuolo cerca continuità nella sfida contro il Bologna in programma sabato sera e valida per 23^ giornata di Serie A. 34 i punti in classifica per la formazione allenata da Roberto De Zerbi, 24 invece quelli del Bologna che nel turno precedente ha pareggiato per 1-1 contro il Benevento. Un derby emiliano tutto da vivere: gli ultimi precedenti sorridono ai neroverdi, che hanno battuto il Bologna nelle ultime tre partite di Serie A disputate; la squadra rossoblù – che ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte di campionato – ha invece segnato in tutti gli ultimi 12 derby dell'Emilia Romagna disputati in Serie A, striscia già da record.