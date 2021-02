Migliorano le condizioni di Andrea Cossu dopo il terribile incidente verificatosi nella serata del 20 febbraio nel territorio di Selargius (strada statale 554). L'ex giocatore del Cagliari e attuale dirigente del club rossoblù, era stato ricoverato in codice rosso, ma ora ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu per essere trasferito al Businco in chirurgia toracica. Nell'incidente ha riportato diverse fratture: i medici mantengono la prognosi ancora riservata, ma potrebbe essere sciolta nella giornata di lunedì.