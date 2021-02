Inzaghi: "Siamo dei leoni, in 11 potevamo vincere"

L'allenatore giallorosso è soddisfatto per il pareggio ottenuto in 10 uomini, ma non nasconde un po' di rammarico per l'espulsione di Glik: "Mi sono arrabbiato, ma non voglio tornare sugli episodi. Dispiace perchè in 11 contro 11 probabilmente avremmo vinto, ma accontentiamoci del pari in queste condizioni"

Non può che essere soddisfatto Filippo Inzaghi al fischio finale di Benevento-Roma, con la sua squadra che è riuscita a strappare il pareggio dopo essere rimasta in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Un'espulsione, quella di Glik, che lascia un po' di rammarico a Inzaghi, come lui stesso ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati veramente dei leoni. Sono molto orgoglioso, oggi se fossimo rimasti in 11 contro 11 avremmo probabilmente vinto. Dispiace per essere rimasti in 10 con due falli e mi sono arrabbiato per l'espulsione, ma non voglio tornare su certi episodi. Una volta rimasti in 10 pensavo che non ci sarebbe stato nulla da fare e invece i ragazzi mi hanno sorpreso ancora. Sarebbe stato ingiusto non portare a casa punti dopo una prestazione del genere e se giochiamo con questo spirito abbiamo qualche possibilità di salvarci".