Serie A, il calendario del prossimo turno

Si inizia di venerdì sera, si chiude alla domenica sera con vista su un turno infrasettimanale che ha inizio appena due giorni dopo. Questo il programma della 24esima giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno. La prima sfida in calendario è quella tra Torino e Sassuolo, con fischio d'inizio venerdì alle 20:45. Tre le gare del sabato: alle 15 si parte con Spezia-Parma per proseguire alle 18 con Bologna-Lazio. In serata tocca alla Juventus, ospite alle 20:45 del Verona. Il turno si completa di domenica, con ben sei partite in calendario. Il match delle 12:30 è Sampdoria-Atalanta, mentre alle 15 l'Inter attende il Genoa. Punti preziosi in palio alla stessa ora in Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Alle 18 derby campano in Napoli-Benevento, mentre a chiudere il programma c'è il big match dell'Olimpico tra Roma e Milan. Ecco il programma completo della 24^ giornata: