La domenica della Serie A si chiude con la sfida del Vigorito. Dopo la gara di Europa League, Fonseca ripropone Mayoral dal 1', out Cristante c'è Fazio. Dzeko ed El Shaarawy in panchina. Inzaghi recupera Barba e sceglie Caprari-Viola dietro Lapadula. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD