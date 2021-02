Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli e quella subita in Champions League in casa del Porto, la Juventus proverà a riscattarsi nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Crotone. Un impegno importante per i bianconeri, che vogliono rilanciarsi in campionato. Andrea Pirlo ha parlato dalla formazione e degli infortuni che, inevitabilmente, condizioneranno le sue scelte anche questa volta: "In porta giocherà Buffon, Ramsey è disponibile e vedremo se farlo giocare dall'inizio e in quale posizione. Dybala non è ancora disponibile, purtroppo le cose invece di migliorare rimangono uguali e bisogna ancora aspettare. Morata sta meglio, ha avuto un virus intestinale che lo aveva tenuto lontano dal 100% per un po' di giorni. Speriamo possa essere a disposizione per almeno una parte di gara", ha dichiarato l'allenatore bianconero in conferenza stampa.

"Arthur assenza importante, McKennie deve stringere i denti"

Qualche problema anche a centrocampo: "Arthur va valutato giorno dopo giorno, ha questo problema che non può avere tempi di recupero effettivi - prosegue Pirlo - Ha dolore, finché non gli passa non può scendere in campo, bisogna sperare che con queste cure possa rientrare presto. La sua assenza si sente perché è l'unico centrocampista con caratteristiche diverse. Possiamo trovare più soluzioni con Ramsey, Bentancur, Fagioli, sono giocatori con caratteristiche che possono adattarsi al nostro gioco, magari non come Arthur ma in maniera diversa. A seconda delle partite, cercheremo di trovare la giusta soluzione. McKennie sta convivendo con un dolore, ma è una roccia e deve stringere i denti perché siamo contati. Kulusevski? Anche lui non stava benissimo, ha avuto un forte raffreddore ma ora sta meglio. Con il Porto ha fatto fatica a trovare la posizione, gli ho chiesto se avesse rivisto la partita e lui mi ha risposto di non aver avuto l'energia giusta e mi ha confermato la fatica fatta nel trovare gli spazi giusti. Ma ha 20 anni, avrà sicuramente tempo per rifarsi".